Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?
Литература
Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.отношение оца и сына былы отличные 2. хорошо 3.он представля его тупым
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