Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?

Литература

Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?

Автор: Гость