Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?

Литература
Рассказ Дубровский. 1)Какие были отношения отца и сына? 2)Как сами Дубровский отн??сились к своим крепостным? 3) Какими предстаит имения Троекурова и Дубровского?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.отношение оца и сына былы отличные 2. хорошо 3.он представля его тупым
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