Проналиозуйте заполненную таблицу какая группа растений наиболее богата видоми ?? кокой группе меньше всего видов перечислити группы растений: в порядке увелечений числа видов : в порядке уменьшений числа видов 3 класс ответи н...
Окружающий мир
Проналиозуйте заполненную таблицу какая группа растений наиболее богата видоми ?? кокой группе меньше всего видов перечислити группы растений: в порядке увелечений числа видов : в порядке уменьшений числа видов 3 класс ответи на этот вопрос пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфоткай таблицу так не понятно
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