78. Даны действительное числоa, натуральное числоn. Вычислить: б) а(а+1)… (а+n–1); Решить с помощью математики
Информатика
78. Даны действительное числоa, натуральное числоn. Вычислить: б) а(а+1)… (а+n–1); Решить с помощью математики
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Cls input a input n for i=1 to n s=s+a*(a+i) next i print s
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