О ком идет речь? " до 19 лет жил в деревне Денисовке на Северной Двине около Холмогор.

Литература
О ком идет речь? " до 19 лет жил в деревне Денисовке на Северной Двине около Холмогор.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васильев Алексей Иванович 1742-1807 ну наверно
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