Составить пять предложений о музее

Гость: Гость:

В музее я познал(а) много новых вещей. Рядом с моим домом есть музей палеонтологии. я очень люблю ходить по музеям. В музее можно попасть в прошлое и в будущее и раскрыть загадки многих времён. На новый год я всегда хожу в какой нибудь музей. (к примеру)