Составить пять предложений о музее
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Составить пять предложений о музее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В музее я познал(а) много новых вещей. Рядом с моим домом есть музей палеонтологии. я очень люблю ходить по музеям. В музее можно попасть в прошлое и в будущее и раскрыть загадки многих времён. На новый год я всегда хожу в какой нибудь музей. (к примеру)
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