Срочно!!!!Прошу помогите!!!Вычислите массу H3PO4,которая содержит столько же молекул,??колько атомов содержится в сере массой 4,8 г
Химия
Срочно!!!!Прошу помогите!!!Вычислите массу H3PO4,которая содержит столько же молекул,??колько атомов содержится в сере массой 4,8 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(S) = m/M = 4,8/32 = 0,15 моль т.к. N(H₃РO₄) = N(S), то n(H₃РO₄) = n(S) m(H₃РO₄) = n(H₃РO₄) * M (H₃РO₄) M (H₃РO₄) = 1*3+31+16*4 = 98 г/моль m(H₃РO₄) = 0,15 моль * 98 г/моль = 14,7 г
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