Срочно!!!!Прошу помогите!!!Вычислите массу H3PO4,которая содержит столько же молекул,??колько атомов содержится в сере массой 4,8 г

Химия

Срочно!!!!Прошу помогите!!!Вычислите массу H3PO4,которая содержит столько же молекул,??колько атомов содержится в сере массой 4,8 г

Автор: Гость