5 задание помогите пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Сначала смотрим на числитель, он содержит √-х и √(х+4). Так как под квадратным корнем выражение не может быть отрицательным, то значит -х ≥ 0 и х+4≥0. Далее смотрим на знаменатель. Здесь sinx ≠ 0. Всё вместе это даёт систему: { -х ≥ 0 { х ≤ 0 => { - 4 ≤ х ≤ 0 => { х+4≥0 => { х ≥ -4 { x ≠ -3.14 { sinx ≠ 0 { x ≠ 0 + πn , n ∈ Z { x ≠ 0 => x∈ [ -4 ; - 3.14) ∨ (- 3.14 ; 0) Ответ: D(f) = [ -4 ; - 3.14) ∨ (- 3.14 ; 0 ).