5 задание помогите пожалуйста!!!!

Алгебра
5 задание помогите пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала смотрим на числитель,  он содержит √-х  и √(х+4). Так как под квадратным корнем выражение не может быть отрицательным, то значит  -х ≥ 0  и х+4≥0. Далее смотрим на знаменатель.  Здесь sinx ≠ 0. Всё вместе это даёт систему: { -х ≥ 0                          { х ≤ 0                            =>       { - 4 ≤  х ≤ 0        =>    { х+4≥0              =>       { х ≥ -4                                        { x ≠ -3.14 { sinx ≠ 0                      { x ≠ 0 + πn , n ∈ Z                         { x ≠ 0   =>     x∈  [ -4 ; - 3.14) ∨ (- 3.14 ; 0) Ответ: D(f) =   [ -4 ; - 3.14) ∨ (- 3.14 ; 0 ).
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