50-2x^2разложить на множители
Алгебра
50-2x^2разложить на множители
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-2x^2=2(x^2-25)=2(x-5)(x+5)
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