(53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 = ? (41 кг 745 г - 34 кг 335 г) : 15 = ? 62 м 30 см : 35 - 53 м 90 см : 70 = ? (27 т 536 к?? + 72 т 928 кг) : 16 = ?
Математика
(53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 = ? (41 кг 745 г - 34 кг 335 г) : 15 = ? 62 м 30 см : 35 - 53 м 90 см : 70 = ? (27 т 536 к?? + 72 т 928 кг) : 16 = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 = 2км. (41 кг 745 г - 34 кг 335 г) : 15 = 494 гр. 62 м 30 см : 35 - 53 м 90 см : 70 = 1м78см-77см=1м.1см. (27 т 536 кг + 72 т 928 кг) : 16 = 6т 279 кг
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