(53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 = ? (41 кг 745 г - 34 кг 335 г) : 15 = ? 62 м 30 см : 35 - 53 м 90 см : 70 = ? (27 т 536 к?? + 72 т 928 кг) : 16 = ?

Математика

(53 км 256 м + 30 км 744 м) : 42 = ? (41 кг 745 г - 34 кг 335 г) : 15 = ? 62 м 30 см : 35 - 53 м 90 см : 70 = ? (27 т 536 к?? + 72 т 928 кг) : 16 = ?

Автор: Гость