532494-6574*81+15552:72 *300 =
Математика
532494-6574*81+15552:72 *300 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
532494-6574*81+15552:72 *300=64800 1)6574*81=532 494 2)15552:72=216 3)216*300=64800 4)532494-532494=0 5)0+64800=64800
Гость:
532494-6574*81+15552:72*300=64800 1)6574*81=532494 2)15552:72=216 3)216*300=64800 4)532494-532494=0 5)0+64800=64800 ОТВЕТ: 64800
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