Грузовик проехал 3/4 всего пути.Ему осталось проехать 91,2км.Сколько километров проехал грузовик?
Математика
Грузовик проехал 3/4 всего пути.Ему осталось проехать 91,2км.Сколько километров проехал грузовик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 3/4 = 1/4 = 91,2 км 2) 91,2 х 4 =364,8 км весь путь 2) 364,8 - 91,2=273,6 км проехал грузовик
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