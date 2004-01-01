на скаладе есть мешки с мукой и мешки с сахаром.Масса одного мешка равна 9 кг.а масса одного мешка с сахаром 18 кг.Может ли общая масса всех мешков,находящая на складе,быть равно 2004 кг?(решите задачу)
Математика
на скаладе есть мешки с мукой и мешки с сахаром.Масса одного мешка равна 9 кг.а масса одного мешка с сахаром 18 кг.Может ли общая масса всех мешков,находящая на складе,быть равно 2004 кг?(решите задачу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не может! Масса мешка муки - 9 кг Масса мешка сахара - 18кг - кратна 9 Значит масса всего содержимого склада должна быть кратна 9 кг 2004 : 9 = 222,6666...кг, значит не делится без остатка на 9 Следовательно, масса всех мешков не может быть равна 2004 кг! Удачи!
Гость:
2004 :18=111.333..кг, не делится без остатка на 18,значит целого количества мешков не получится. 2004 : 9 = 222,6666...кг, не делится без остатка на 9,значит целого количества мешков не получится. лтсюда следует,что масса всех мешков не может быть равна 2004 кг ответ:нет
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