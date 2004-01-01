на скаладе есть мешки с мукой и мешки с сахаром.Масса одного мешка равна 9 кг.а масса одного мешка с сахаром 18 кг.Может ли общая масса всех мешков,находящая на складе,быть равно 2004 кг?(решите задачу)

Гость: Гость:

Нет, не может! Масса мешка муки - 9 кг Масса мешка сахара - 18кг - кратна 9 Значит масса всего содержимого склада должна быть кратна 9 кг 2004 : 9 = 222,6666...кг, значит не делится без остатка на 9 Следовательно, масса всех мешков не может быть равна 2004 кг! Удачи!