два тела равномерно движутся вдоль оси ох. относительно неподвижной системе отсчета связанной с точкой о,модуль скорости тела равен 5 м в сек,а модуль скорости второго тела 3 м в сек.в системе отсчета связанной с первым телом,п...

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два тела равномерно движутся вдоль оси ох. относительно неподвижной системе отсчета связанной с точкой о,модуль скорости тела равен 5 м в сек,а модуль скорости второго тела 3 м в сек.в системе отсчета связанной с первым телом,проекция скорости второго тела на ось ох равна??? оба тела движутся в направлении (+ ) от начала отсчета О модуль скорости первого тела равен 5 м в сек модуль скорости второго тела 3 м в сек в системе отсчета связанной с первым телом,проекция скорости второго тела на ось ох равна - 2 м в сек т.е. если ты сядешь на первое тело , то увидишь как второе тело отстает от тебя со скоростью 2 м в сек