Две машинистки работая вместе,могу напечатать 30 страниц текста за 1 ч.Работая отдельно,первая машинистка печатает 140 страниц такого же текста на 5 ч дольше,чем вторая машинистка печатает 80 страниц.За сколько часов первая маш...
Алгебра
Две машинистки работая вместе,могу напечатать 30 страниц текста за 1 ч.Работая отдельно,первая машинистка печатает 140 страниц такого же текста на 5 ч дольше,чем вторая машинистка печатает 80 страниц.За сколько часов первая машинистка сможет напечатать 280 страниц???????? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ за 20 часов Пусть х- время за сколько 2 печатает 80 страниц, следовательно за 1 час она выполняет 80/х х+5-время за которое 1 печатает 140страниц, за 1 час она выполняет 140/(х+5), а так как вместе за 1 час они выполняют 30 страниц, то составим уравнение: 140/(x+5)+80/x=30 x=5 и х=-2(2/3) -не подходит по условию. слеловательно х=5 140/(5+5)=14 страниц выполняет за 1 час 280/14=20 часов
Гость:
если х - производительность 2 машинистки, у- второй, получим систему уравнений 30/(х+у)=1 140/х - 80/у = 5, 30=х+у, у=30-х 140/х - 80/(30-х)=5, приводим к общему знаменателю 140(30-х)-80х=5(30-х)х 4200-140х-80х=150х-5х*х 5х*х + 370х-4200=0 х=10, у=20 их производительность 280/20=14 часов
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