Две машинистки работая вместе,могу напечатать 30 страниц текста за 1 ч.Работая отдельно,первая машинистка печатает 140 страниц такого же текста на 5 ч дольше,чем вторая машинистка печатает 80 страниц.За сколько часов первая маш...

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Ответ за 20 часов Пусть х- время за сколько 2 печатает 80 страниц, следовательно за 1 час она выполняет 80/х х+5-время за которое 1 печатает 140страниц, за 1 час она выполняет 140/(х+5), а так как вместе за 1 час они выполняют 30 страниц, то составим уравнение: 140/(x+5)+80/x=30 x=5 и х=-2(2/3) -не подходит по условию. слеловательно х=5 140/(5+5)=14 страниц выполняет за 1 час 280/14=20 часов