Две параллельные прямые пересечены третьей.найти все по лучившиеся углы,если один из внутренних одностронних углов больше другого на 36 градусов

Геометрия
Две параллельные прямые пересечены третьей.найти все по лучившиеся углы,если один из внутренних одностронних углов больше другого на 36 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма полученных углов 180 градусов. значит, пусть один из углов - х другой х+36 гр, а всего х+ (х+36) = 180 гр 2х+36 = 180 2х = 180-36 = 144 х = 144 :2 = 72 - один из углов   х+36 = 72+36 = 108 - второй из углов   Ответ - полученные при пересечении углы 72 и 108 градусов.   Удачи!
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