Две параллельные прямые пересечены третьей.найти все по лучившиеся углы,если один из внутренних одностронних углов больше другого на 36 градусов

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Сумма полученных углов 180 градусов. значит, пусть один из углов - х другой х+36 гр, а всего х+ (х+36) = 180 гр 2х+36 = 180 2х = 180-36 = 144 х = 144 :2 = 72 - один из углов х+36 = 72+36 = 108 - второй из углов Ответ - полученные при пересечении углы 72 и 108 градусов. Удачи!