Abcd равнобокая трапеция ,Ab=15,Dc=7,m(∟A)=60 градусов. Найдите Ad и высоту трапеции

Гость: Гость:

АВ-СD=8, 8/2=4 это сторона в прямоугольном треугольнике, который образуется, если нарисовать высоту (пусть будет DК)в трапеции. это сторона АК, прилежащая углу А в 60 градусов. косинус А=АК:АD 1/2=4 :АD, АD=8 по т.Пифагора высота DК=корень квадр из (8*8-4*4=64-16=48)