Abcd равнобокая трапеция ,Ab=15,Dc=7,m(∟A)=60 градусов. Найдите Ad и высоту трапеции
Геометрия
Abcd равнобокая трапеция ,Ab=15,Dc=7,m(∟A)=60 градусов. Найдите Ad и высоту трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ-СD=8, 8/2=4 это сторона в прямоугольном треугольнике, который образуется, если нарисовать высоту (пусть будет DК)в трапеции. это сторона АК, прилежащая углу А в 60 градусов. косинус А=АК:АD 1/2=4 :АD, АD=8 по т.Пифагора высота DК=корень квадр из (8*8-4*4=64-16=48)
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