Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке F. Отрезок DF на 7 см. меньше CF, AF=2 см., AB=6 см. Найдите длину отрезка CF.

Геометрия

Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке F. Отрезок DF на 7 см. меньше CF, AF=2 см., AB=6 см. Найдите длину отрезка CF.

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