Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке F. Отрезок DF на 7 см. меньше CF, AF=2 см., AB=6 см. Найдите длину отрезка CF.
Геометрия
Хорды AB и CD окружности пересекаются в точке F. Отрезок DF на 7 см. меньше CF, AF=2 см., AB=6 см. Найдите длину отрезка CF.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Если AF=2, FB=6-2=4 Пусть длина CF=x, DF=x+7. По свойству хорд имеем: AF*FB=CF*DF. 2*4=x(x+7), x^2+7x-8=0, x=-8 -не удовлетворяет смыслу задачи, x=1.значит CF=1 см. Ответ. 1 см
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