54*(32+184)*13-7*12=? 54*(32+184)*(13-7)*12=?

Математика
54*(32+184)*13-7*12=? 54*(32+184)*(13-7)*12=?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 54*(32+184)*13-7*2=151.618 2.=15.552
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