548\7 столбиком буду очень благодарна

Математика
548\7 столбиком буду очень благодарна
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Автор: Гость
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Гость:
548 : 7 = 78,28571   548 |_____7______   49       78,28571     58     56       20       14         60         56           40           35             50             49               10                 7                 3
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