548\7 столбиком буду очень благодарна
Математика
548\7 столбиком буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
548 : 7 = 78,28571 548 |_____7______ 49 78,28571 58 56 20 14 60 56 40 35 50 49 10 7 3
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