587 Помогите написать про кота Боню!

Гость: Гость:

У меня есть кошка. Её зовут Боня. Она светло-коричневая с серенькими пятнышками. У нее очень добрые глазки! Она жизнерадостная и очень добрая кошка. Боничка любит, когда я с нею играют, особенно в догонялки. Моя кошка любит спать на подоконнике. Даша-заботливая мама, она очень внимательна к своим котятам. Я очень люблю свою кошечку! Или что-то более серьезное: Мое любимое животное — кошка. Я с детства хотел иметь кота. И, наконец, моя мечта сбылась — у меня дома появился сиамский кот Боня. У Бони светло-коричневая мордочка, темные ушки, лапки и длинный полосатый хвост; гибкое удлиненное тело, большая круглая голова, на мордочке щетинистые усы, бородка и красивейшие ярко-голубые глаза. Цвет глаз меняется, когда он злится или угрожает, зрачки становятся то красные, то зеленые. Уши у кота всегда настороже; они улавливают малейший шорох. Боня — животное капризное. Если у него хорошее настроение, он играет, позволяет себя гладить, разрешает другому животному есть из своей миски, но если у него плохое настроение, он предупреждает об этом своеобразным мяуканьем, тогда его лучше не трогать. Боня серьезный, бойцовый кот. Когда мы были в деревне, он дрался со всеми котами. Первым в драку он не вступает. Вначале он как бы предупреждает: воет противным голосом. Почти на сто восемьдесят градусов поворачивает шею; шерсть у него встает дыбом, а хвост “превращается” в распущенную щетинистую щетку. Жалости к сопернику у него нет. Он бьется до тех пор, пока противник не обратится в бегство. Боня — очень умный кот. Он научился лапами открывать холодильник; дверцы шкафов. Если входная дверь не закрыта на замок, то он будет висеть на ручке до тех пор, пока дверь не откроется. Кузя любит смотреть телевизор, охотиться на ящериц, лягушек, птиц. И все же он очень добрый кот и любит своих хозяев. Я люблю своего озорного и авантюрного кота.