Ребята, нужно составить ионное уравнение для реакций, помогите, буду благодарна
Химия
Ребята, нужно составить ионное уравнение для реакций, помогите, буду благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для третьего не составить,так как гидроксид меди нерастворим,оксиды и вода тоже не диссоциируют
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