Для чего дано описание каморки Герасима в рассказе Муму
Литература
Для чего дано описание каморки Герасима в рассказе Муму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы понять как бедно он жил. что у него было всё по баготырски
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