Определите падежи и выделите окончание имен прилагательных . Тяжелые шапки снега упали с макушки сосны. Сосны одеты в тяжелые шапки снега
Русский язык
Определите падежи и выделите окончание имен прилагательных . Тяжелые шапки снега упали с макушки сосны. Сосны одеты в тяжелые шапки снега
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тяжелые(какие?) , окончание -ые, им.п., мн.ч. второй случай - ые , в.п., м.ч.
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