Определите падежи и выделите окончание имен прилагательных . Тяжелые шапки снега упали с макушки сосны. Сосны одеты в тяжелые шапки снега

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Определите падежи и выделите окончание имен прилагательных . Тяжелые шапки снега упали с макушки сосны. Сосны одеты в тяжелые шапки снега

Автор: Гость