Литературное чтение рабочая тетрадь - сравнить стихотворения С. Черного"живая азбука" и С. Маршака " Автобус номер двадцать шесть".
Литература
Литературное чтение рабочая тетрадь - сравнить стихотворения С. Черного"живая азбука" и С. Маршака " Автобус номер двадцать шесть".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маршака лучше стихи чем у Чёрного!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите с питоном! Пожалуйста) Даны монетки:1,2,5,10 р. нужно вывести все возможны?? варианты 10 перебирая их
Физика
Горизантально расположенный проводник с током 5 А уравновешивается силой тяжести и силой Ампера. Масса проводника 5 г, индукция магнитного поля 10 ...
История
Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Пів...
Математика
Английский язык