Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею
История
Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морской путь в Индию-1497(Васко да Гама) Мыс доброй надежды-1488(Бортоломеу Диаш) Америку открыли в 1492(Христофор Колумб) Пролив между Южной Америкой и Огненной землей (Магелланов пролив)-1519 б),в),а),г)
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