Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею

История

Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею

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