Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею

История
Росташуйте у хронологічній послідовності географічні відкриття а) морський шля?? до Індії б) Мис доброї надії в) Америка г) протока між Південною Америкою та Возняною землею
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морской путь в Индию-1497(Васко да Гама) Мыс доброй надежды-1488(Бортоломеу Диаш) Америку открыли в 1492(Христофор Колумб) Пролив между Южной Америкой и Огненной землей (Магелланов пролив)-1519 б),в),а),г)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение log5(x+1)+log5(x-3)=1
Ответить
Английский язык
Исключения степени прилагательных в английском
Ответить
Химия
Сколько соли нужно добавить к 150г раствора с массовой долей растворенного вещества 15%,чтобы получить 20%-ный раствор? СРОЧНО
Ответить
Математика
Нужна краткая запись задачи?за 12 часов с печатного станка сходит 18000 листов.вычисли производительность станка за час,за минуту
Ответить
Математика
Помогите решить примеры столбиком 645*856. 8672*786 598*891. 5343*544
Ответить