Помогите с питоном! Пожалуйста) Даны монетки:1,2,5,10 р. нужно вывести все возможны?? варианты 10 перебирая их
Информатика
Помогите с питоном! Пожалуйста) Даны монетки:1,2,5,10 р. нужно вывести все возможны?? варианты 10 перебирая их
Ответ(ы) на вопрос:
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1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10 2+2+2+2+2=10 5+5=10 10=10
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