Помогите с питоном! Пожалуйста) Даны монетки:1,2,5,10 р. нужно вывести все возможны?? варианты 10 перебирая их

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Помогите с питоном! Пожалуйста) Даны монетки:1,2,5,10 р. нужно вывести все возможны?? варианты 10 перебирая их

Автор: Гость