Как найти периметр и площадь
Математика
Как найти периметр и площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=а+b S=а*b понял(А) пиши
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