Что происходит с энергией при перемещении ее с одного трофического уровня на другой?
Биология
Что происходит с энергией при перемещении ее с одного трофического уровня на другой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остается лишь 10% этой энергии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Постройте в одной и той же системе координат графики функций. a) y=x+4, y=(-0,5x)+4, y=4 б) y=0,5x+2, y=0,5x, y=0,5x-1
Русский язык
Определите падежи и выделите окончание имен прилагательных . Тяжелые шапки снега упали с макушки сосны. Сосны одеты в тяжелые шапки снега
Математика