Постройте в одной и той же системе координат графики функций. a) y=x+4, y=(-0,5x)+4, y=4 б) y=0,5x+2, y=0,5x, y=0,5x-1
Алгебра
Постройте в одной и той же системе координат графики функций. a) y=x+4, y=(-0,5x)+4, y=4 б) y=0,5x+2, y=0,5x, y=0,5x-1
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