Постройте в одной и той же системе координат графики функций. a) y=x+4, y=(-0,5x)+4, y=4 б) y=0,5x+2, y=0,5x, y=0,5x-1

Алгебра

Постройте в одной и той же системе координат графики функций. a) y=x+4, y=(-0,5x)+4, y=4 б) y=0,5x+2, y=0,5x, y=0,5x-1

Автор: Гость