5907300÷97 сфоткайте пожалуйсто решение примера столбиком

Математика
5907300÷97 сфоткайте пожалуйсто решение примера столбиком
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