Помогите пожалуйсто 1) (a+b + (a-b при а = -2 b = 2 2) (x + y - (x - y при x = 0,5 y = -0,5 3) (a+0,5b - (0,5a + b при a = 3 b = -2 4) (0,75x - 0,25y - (0,25x + 0,75y при x = 16 y = -16

Алгебра

Помогите пожалуйсто 1) (a+b + (a-b при а = -2 b = 2 2) (x + y - (x - y при x = 0,5 y = -0,5 3) (a+0,5b - (0,5a + b при a = 3 b = -2 4) (0,75x - 0,25y - (0,25x + 0,75y при x = 16 y = -16

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