...-6=4-2 впиши число чтоб равенство было верным
Математика
...-6=4-2 впиши число чтоб равенство было верным
Ответ(ы):
Гость:
8 Проверка 8-6=4-2; 2=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?
Математика
В школьный буфет привезли 6 коробок конфет по 9 кг в каждой и 5 коробок зефира. Какова масса коробки зефира, если всего в школьный буфет привезли 8...
Українська мова