За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?
Математика
За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?
Ответ(ы):
Гость:
42-14=28 42+28=70 96-70=36 Ответ 36
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