За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?

Математика

За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?

Автор: Гость