Фонетичный разбор слова оповидання

Українська мова
Фонетичный разбор слова оповидання
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Орфографическая запись слова: рассказ 2) Ударение в слове:  расск`аз 3) Деление слова на слоги (перенос слова):  расс-каз 4) Фонетическая транскрипция слова рассказ :  [раск`ас] 5) Характеристика всех звуков:  р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный а [а] - гласный, безударный с [с] - согласный, твердый, глухой, парный с [] к [к] - согласный, твердый, глухой, парный а [`а] - гласный, ударный з [с] - согласный, твердый, глухой, парный 7 букв,  6 звук
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В поселке три четвертых ( дробь) домов построено из кирпича, одна двенадцатая (дробь) из бруса, а остальные дома-панельные. Сколько домов в поселке...
Ответить
Русский язык
Предложение на слово забилось
Ответить
Русский язык
Подскажите пожалуйста схему к слову щавель. спасибо
Ответить
Математика
Номер 27 заранее спасибо
Ответить
Математика
А)Выпуск продукции швейной фабрики увеличился в 4 раза на сколько процентов увели??ился выпуск продукции? Б)Потери рабочего времени уменьшить в 4...
Ответить