Фонетичный разбор слова оповидання

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1) Орфографическая запись слова: рассказ 2) Ударение в слове: расск`аз 3) Деление слова на слоги (перенос слова): расс-каз 4) Фонетическая транскрипция слова рассказ : [раск`ас] 5) Характеристика всех звуков: р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный а [а] - гласный, безударный с [с] - согласный, твердый, глухой, парный с [] к [к] - согласный, твердый, глухой, парный а [`а] - гласный, ударный з [с] - согласный, твердый, глухой, парный 7 букв, 6 звук