Подскажите пожалуйста схему к слову щавель. спасибо
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Подскажите пожалуйста схему к слову щавель. спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Щаве´ль — 6 б.,5 зв, 2 сл.щ—[ш’:] —согл., глух. непарн., мягк. непарн., а----[а] —гл., безуд. в—[в’] —согл., зв., мягк е—[э´ ] —гл., ударн. л—[л’] —согл., зв. непарн. ь—[–] 6 б., 5 з.
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