Когда мы видим 3 а говорим 15

Математика
Когда мы видим 3 а говорим 15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы смотрим на часы видим цифру 3 а говорим 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Поставити подані словосполучення в родовому давальному й орудному відмінках двадцять три учні , п'ятдесят чотири зошита , тридцять вісім ялинок ...
Ответить
Русский язык
Не морфологический способ образования слов
Ответить
Химия
Скалько лит прозил пушкен
Ответить
Математика
ТЕМА СОКРОЩЕНИЕ ДРОЕЙ В школьном хоре 60 человек,27 из них - мальчики.Какую часть числа всех участников хора составляют девочки? ПОМОГИТЕ С Д/З...
Ответить
Биология
Всем привет! помогите пожалуйста составить сочинение на тему " Мое путешествие в мир древних людей " НУЖНО ДО ЗАВТРА!!!!
Ответить