Когда мы видим 3 а говорим 15
Математика
Когда мы видим 3 а говорим 15
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы смотрим на часы видим цифру 3 а говорим 15
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