Не морфологический способ образования слов
Русский язык
Не морфологический способ образования слов
Ответ(ы):
Гость:
Неморфологический способ - образование новых слов в результате перехода одной части речи в другую за счёт переосмысления понятия слова: 1)лексико-семантический способ- при помощи омонимии, при котором меняется значение производящего слова: среда (день недели) - среда (окружающая обстановка, общество) ; Ампер (учёный) - ампер (единица измерения силы тока) . 2) при помощи перехода одной части речи в другую (морфолого-синтаксический способ) . 1.субстантивация (из прил. , прич. - в сущ. ) столовая, ванная, горючее, провожающие, прошлое. 2.из прич. - в прилаг. блестящий ответ – блестящий на солнце 3.из сущ. – в наречие чудом спасся – удивлён чудом 3)Лексико-синтаксический- переход словосочетания в слово: быстрорастворимый – быстро растворимый сейчас – сей час сумасшедший – с ума сшедший сногсшибательный – с ног сшибательный вечнозелёный – вечно зелёный итого - и того.
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