Поставити подані словосполучення в родовому давальному й орудному відмінках двадцять три учні , п'ятдесят чотири зошита , тридцять вісім ялинок , вісімдесят сім гривень
Українська мова
Поставити подані словосполучення в родовому давальному й орудному відмінках двадцять три учні , п'ятдесят чотири зошита , тридцять вісім ялинок , вісімдесят сім гривень
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