Помогите плиз номер 5 б)
Математика
Помогите плиз номер 5 б)
Ответ(ы):
Гость:
24 видеокамеры будут стоить 56 328 тенге
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