Помогите составить(придумать) предложения со словом пломбир с деепричастным оборотом.
Русский язык
Помогите составить(придумать) предложения со словом пломбир с деепричастным оборотом.
Ответ(ы):
Гость:
Маша шла к другу, кушая пломбир.
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