Номер 27 заранее спасибо

Гость: Гость:

100-66=34(пассажира) это то сколько пассажиров едет в третьем вагоне 100-69=31(пассажир) это то сколько пассажиров в 1 вагоне 34+31=65 (пассажиров) это в первом и третьем 100-65=35(п) это во втором вагоне 1 вагон - 31, 2 вагон - 35, 3 вагон - 34