Номер 27 заранее спасибо

Математика
Номер 27 заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100-66=34(пассажира) это то сколько пассажиров едет в третьем вагоне 100-69=31(пассажир) это то сколько пассажиров в 1 вагоне 34+31=65 (пассажиров) это в первом и третьем 100-65=35(п) это во втором вагоне 1 вагон - 31, 2 вагон - 35, 3 вагон - 34
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