В поселке три четвертых ( дробь) домов построено из кирпича, одна двенадцатая (дробь) из бруса, а остальные дома-панельные. Сколько домов в поселке, если в нем 200 панельных домов? Дидактический Материал, Математика 5 класс К...
Математика
В поселке три четвертых ( дробь) домов построено из кирпича, одна двенадцатая (дробь) из бруса, а остальные дома-панельные. Сколько домов в поселке, если в нем 200 панельных домов? Дидактический Материал, Математика 5 класс Козлова.
Ответ(ы):
Гость:
2 способа вот 1;Пусть х всего домов,тогда 3х/4-из кирпича,1х/12-из дерева.Составим уравнение:3х + х + 4=х -приведем все к общему знаменателю--124 12 9х+х+48=12х48=12х-10х48=2х х=24 всего дома запланировано построить в посёлке.
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