В поселке три четвертых ( дробь) домов построено из кирпича, одна двенадцатая (дробь) из бруса, а остальные дома-панельные. Сколько домов в поселке, если в нем 200 панельных домов? Дидактический Материал, Математика 5 класс К...

Математика

В поселке три четвертых ( дробь) домов построено из кирпича, одна двенадцатая (дробь) из бруса, а остальные дома-панельные. Сколько домов в поселке, если в нем 200 панельных домов? Дидактический Материал, Математика 5 класс Козлова.

Автор: Гость