Ученые предполагают что имя этого былинного героя произошло путем превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца о каком герое идет речь
Литература
Ученые предполагают что имя этого былинного героя произошло путем превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца о каком герое идет речь
Ответ(ы):
Гость:
А) Микула Селянинович б) Вольга Святославич
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