Ученые предполагают что имя этого былинного героя произошло путем превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца о каком герое идет речь

Литература

Ученые предполагают что имя этого былинного героя произошло путем превращения имени нарицательного в имя собственное от слова обозначающего древнерусского языческого жреца о каком герое идет речь

Автор: Гость