-5х-4+2(х-4)=2(-3-х)-5 найти корень уровнения

Алгебра
-5х-4+2(х-4)=2(-3-х)-5 найти корень уровнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5x -4 +2- 8 = -6 -2x - 5 -4 + 2 -8+5+6=-2x+5x 1=3x X=1/3
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