№8 раскрыть скобки и превести подобные слогаемые a+(2a-b-a+1) №10 упрoстить вырожение и найти его числовое значение при заданных значение букв (3a-2b)-(4a+b-(3a-2b)) при a=0,5,b=-7/5

Алгебра

№8 раскрыть скобки и превести подобные слогаемые a+(2a-b-a+1) №10 упрoстить вырожение и найти его числовое значение при заданных значение букв (3a-2b)-(4a+b-(3a-2b)) при a=0,5,b=-7/5

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