Ещё выше было небо сплошь засыпанное зимними звёздами. Страдательные причастия п??ошедшего времени

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Ещё выше было небо сплошь засыпанное зимними звёздами. Страдательные причастия п??ошедшего времени

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