Ещё выше было небо сплошь засыпанное зимними звёздами. Страдательные причастия п??ошедшего времени

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Ещё выше было небо сплошь засыпанное зимними звёздами. Страдательные причастия п??ошедшего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засыпанное-суффикс НН страдательного причастия прошедшего времени
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