Выбирите из предыдущего упражненияодну из тем .прочитайте об этом звере подробне?? в учебниках... напишите небольшое сочинения используя данный зачин и концовку

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Когда-то барсуков много водилось в наших русских лесах. Но, к сожалению, на них стали вести охоту. Так с помощью охоты человек потихоньку стал истреблять это безащитное животное. И с течением времени их оставалось всё меньше и меньше. Сейчас барсуков можно пересчитать по пальцам, увы, барсук стал в нашиз лесах....