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5х во второй степени+3х-2=0
Алгебра
5х во второй степени+3х-2=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x^2+3x=2 8x^2=2 x^2=0.25 x=-0.25
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