5м 7 дм= 57 Какую единицу длины написать?

Математика
5м 7 дм= 57 Какую единицу длины написать?
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Гость:
57 дм надо написать              
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