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5м2-20 дм2 помогите пж
Математика
5м2-20 дм2 помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 м2-20 дм2=500 дм2-20 дм2=480 дм2=4 м2 80 дм2 (1 м2=100 дм2)
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